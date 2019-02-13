В Украину идет похолодание: погода, карта

В Украине на большинстве территории сегодня, 13 февраля, похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Арктический воздух заходит постепенно в Украину", - уточнила Диденко.
По ее словам, на западе и севере Украины днем ожидается 0, -3 градусов, на востоке, в южной части днем еще будет + 3, + 7 градусов.
"В центральных областях - холодно Винницкой области, теплее всего в районах Днепра. Мокрый снег ближайшей ночью пойдет на севере и на северо-востоке", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
Она добавила, что днем местами небольшие осадки вероятны в северных и западных областях. "Вследствие похолодания гололед на дорогах и тротуарах усилится", - сказала синоптик.
В Киеве 13 февраля без существенных осадков, максимум - местами небольшой снег и туман. Температура воздуха снизится, ночью -1, -4 градусов, днем 0-2 градуса мороза.
"В дальнейшем похолодание укрепится еще на несколько градусов, но с воскресенья, с 17 февраля, снова потеплеет", - отметила синоптик.
Как сообщалось ранее, в Украину пришел атмосферный фронт, главные синоптические баталии - север, центр, Одесская, Николаевская, Херсонская области.