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13.02.2019, 08:55

В Украину идет похолодание: погода, карта

В Украину идет похолодание: погода, карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, арктический воздух заходит постепенно в Украину

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В Украине на большинстве территории сегодня, 13 февраля, похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Арктический воздух заходит постепенно в Украину", - уточнила Диденко.

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По ее словам, на западе и севере Украины днем ожидается 0, -3 градусов, на востоке, в южной части днем ​​еще будет + 3, + 7 градусов.

"В центральных областях - холодно Винницкой области, теплее всего в районах Днепра. Мокрый снег ближайшей ночью пойдет на севере и на северо-востоке", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она добавила, что днем ​​местами небольшие осадки вероятны в северных и западных областях. "Вследствие похолодания гололед на дорогах и тротуарах усилится", - сказала синоптик.

В Киеве 13 февраля без существенных осадков, максимум - местами небольшой снег и туман. Температура воздуха снизится, ночью -1, -4 градусов, днем ​​0-2 градуса мороза.

"В дальнейшем похолодание укрепится еще на несколько градусов, но с воскресенья, с 17 февраля, снова потеплеет", - отметила синоптик.

Как сообщалось ранее, в Украину пришел атмосферный фронт, главные синоптические баталии - север, центр, Одесская, Николаевская, Херсонская области.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта, похолодание
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