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В Украину идет потепление до +13°C: какой будет погода

В Украину идет потепление до +13°C: какой будет погода - Фото
Снега пока не предвидится, любителям зимних развлечений придется еще подождать (Иллюстративное фото: depositphotos.com)
13.12.2019, 15:50

В ближайшие дни температура воздуха будет повышаться во всех областях страны

На выходных ожидается влажная погода и в среднем до +6°C, а в начале следующей недели столбики термометров поползут вверх - до +13°C на западе Украины. Такой прогноз дает Укргидрометцентр.

В субботу, 14 декабря, дожди возможны практически во всех областях. Температура воздуха на западе и в центре составит +4...+6°C днем и до +2...+4°C ночью. На севере и востоке днем +3...+5°C, ночью от нуля до +2°C. На юге и в Крыму до +9...+11°C днем и около +4...+6°C ночью.

В Киеве и Киевской области завтра будет пасмурно, днем термометры покажут +2...+4°C, ночью около нуля.

В воскресенье дождливая погода прогнозируется везде, кроме западных областей. Дневная температура воздуха на западе поднимется до +6...+8°C, ночью будет +1...+3°C. В центральных, северных и восточных областях около +4...+6°C днем и +2...+4°C ночью. На юге днем +8...+10°C, в Крыму +10...+12°C, в ночное время +4...+6°C.

В Киеве и Киевской области 15 декабря ожидается дождь. Днем +4...+6°C, ночью +1...+3°C.

По предварительным прогнозам, в понедельник на всей территории установится сухая погода. Во вторник потепление продолжится - в центре до +8°C, в западных областях +11...+13°C.

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