В Украину идет потепление и дожди: погода, карта

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В Украине 21-22 декабря ожидается повышение температуры воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сегодня в течение дня в большинстве областей Украины ожидается + 5, + 10 градусов, на западе и юге + 7, + 13 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Дожди - в западных областях, а в воскресенье, 22 декабря, распространятся на большую часть территории Украины, порывистый ветер.

В Киеве потеплеет до + 7, + 9 градусов, ветер. В воскресенье в столице местами пройдет небольшой дождь.

Фото: meteo.gov.ua

"В понедельник дождей станет больше. На предновогодней неделе будет сначала тепло, осадки, а похолодание придет ориентировочно с 28 декабря", - уточнила Диденко.