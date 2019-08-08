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В Украину начали поставлять препараты для онкобольных

В Украину начали поставлять препараты для онкобольных - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
08.08.2019, 13:59

Вскоре их обещают развезти по регионам

В Украину начали поставлять закупленные за средства госбюджета препараты для онкобольных пациентов. Об этом сообщила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Вскоре закупаемые лекарства распределят и доставят в регионы. Супрун уточнила, что уже доставлены в страну хлорамбуцил, фолинат кальция, интерферон альфа-2b. Большая часть третьего препарата уже прибыла, в связи с чем Супрун полагает, что удастся закрыть всю заявленную потребность в нем.

Вскоре в Минздраве рассчитывают получить семь видов препаратов для лечения онкозаболеваний у взрослых. По данным чиновницы, все они закупались через международную организацию Crown Agents.

Для того, чтобы получить необходимые лекарства, купленные за госсредства, в регионах, следует обратиться в лечебное учреждение с назначением от врача. Если же в больницах отсутствует информация о них, нужно обратиться с запросом к главврачу либо же региональное управление Минздрава.

  • В 2019 году на закупку лекарств и медицинских изделий за средства бюджета предусмотрено 6,6 млрд гривень. На направление взрослой онкологии - свыше 1,3 млрд гривень.
  • Ранее в Минздраве рассказали, какие именно лекарства будут выдаваться в Украине бесплатно. А Супрун пообещала закрыть потребность в препаратах от рака крови.

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