В Украину пришел антициклон Ramesh: какой будет погода – карта

На выходных – ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый

Антициклон Ramesh заблокирует дожди на все выходные в Украине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый, туманы.

Температура воздуха на субботу-воскресенье немного повысится, в течение дня + 8, + 13 градусов, на юге + 12, + 15 градусов.

В Киеве 7-8 ноября дождей не будет, в течение дня +10 градусов.

Диденко уточнила, что на следующей неделе начнет заходить в Украину воздух арктического происхождения, появятся первые морозы.

23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.

Арина Толина

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