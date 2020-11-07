В Украину пришел антициклон Ramesh: какой будет погода – карта
07.11.2020, 15:57
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
На выходных – ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый
Антициклон Ramesh заблокирует дожди на все выходные в Украине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый, туманы.
Температура воздуха на субботу-воскресенье немного повысится, в течение дня + 8, + 13 градусов, на юге + 12, + 15 градусов.
В Киеве 7-8 ноября дождей не будет, в течение дня +10 градусов.
Диденко уточнила, что на следующей неделе начнет заходить в Украину воздух арктического происхождения, появятся первые морозы.
- 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.
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