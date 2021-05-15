UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украину пришло летнее тепло: карта погоды на воскресенье

15.05.2021, 22:21
В Украину пришло летнее тепло: карта погоды на воскресенье - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Завтра, 16 мая, на востоке Украины ожидается летнее тепло, на западе – дожди. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В воскресенье на западе страны ночью +6..+10, днем +17..+21. В центральных областях ночью +10..+13, днем +22..+25, в Винницкой области +19..+21, в Полтавской и Кировоградской областях до +26..+27. На юге страны ночью +11..+13, днем +23..+26. На востоке ночью +11..+13, днем +27..+29.

В западных областях и в Крыму прогнозируют дожди, небольшие осадки ожидаются в Одесской, Николаевской и Запорожской областях.

Читайте также: "Огромный огненный шар". Над югом Франции пролетел сине-зеленый болид – фото, видео

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода карта лето
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 