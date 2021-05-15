В Украину пришло летнее тепло: карта погоды на воскресенье

Завтра, 16 мая, на востоке Украины ожидается летнее тепло, на западе – дожди. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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В воскресенье на западе страны ночью +6..+10, днем +17..+21. В центральных областях ночью +10..+13, днем +22..+25, в Винницкой области +19..+21, в Полтавской и Кировоградской областях до +26..+27. На юге страны ночью +11..+13, днем +23..+26. На востоке ночью +11..+13, днем +27..+29.

В западных областях и в Крыму прогнозируют дожди, небольшие осадки ожидаются в Одесской, Николаевской и Запорожской областях.

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Денис Юдин

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