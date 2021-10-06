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Ветер и заморозки. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 09:02
Ветер и заморозки. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня на западе и на юго-востоке Украины ожидается шквальный ветер, ночью в большинстве областей заморозки, предупреждает пресс-служба ГСЧС.

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В западных областях Украины, кроме Закарпатской, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях до конца суток ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Ветер и заморозки. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

В ночь с 6 на 7 октября в Украине (кроме Закарпатья и южных областей) ожидаются заморозки до 0..+5 градусов на поверхности грунта, местами и в воздухе.

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Денис Юдин
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