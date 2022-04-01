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Внутренние и внешние эвакуационные поезда – график на 1 апреля

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 08:52
Внутренние и внешние эвакуационные поезда – график на 1 апреля - Фото
Евакуація. Фото: УНІАН .JPG

В Украине продолжают курсировать эвакуационные поезда из горячих точек.

Укрзализныця опубликовала график на 1 апреля.

Краматорск:

  • 13:00 – №274/273 Краматорск-Львов
  • 16:00 №276/275 Краматорск-Львов

Другие:

  • 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая
  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
  • 23:30 – 234/233 Чоп-Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 1 апреля

Польша:

  • 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль*
  • 08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница* (11:25) – Пшемысль*
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль*
  • 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*

* билеты в продаже

Словакия:

  • 11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице *(прибытие 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице* (прибытие 18:13)

* билеты в продаже

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*

* билеты в продаже

Чехия – билеты отсутствуют

Румыния:

  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена

Накануне во Львов выехала эвакуационная группа из 873 переселенцев из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка.

Катерина Амеліна
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война с россией вторжение в украину эвакуационные поезда
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