Внутренние и внешние эвакуационные поезда – график на 1 апреля
01.04.2022, 08:52
Евакуація. Фото: УНІАН .JPG
В Украине продолжают курсировать эвакуационные поезда из горячих точек.
Укрзализныця опубликовала график на 1 апреля.
Краматорск:
- 13:00 – №274/273 Краматорск-Львов
- 16:00 №276/275 Краматорск-Львов
Другие:
- 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
- 23:30 – 234/233 Чоп-Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 1 апреля
Польша:
- 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль*
- 08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница* (11:25) – Пшемысль*
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*
* билеты в продаже
Словакия:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице *(прибытие 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице* (прибытие 18:13)
* билеты в продаже
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*
* билеты в продаже
Чехия – билеты отсутствуют
Румыния:
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Австрия:
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена
Накануне во Львов выехала эвакуационная группа из 873 переселенцев из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка.
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