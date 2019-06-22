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22.06.2019, 12:10

Во Львове завершили ремонт и испытания МиГ-29УБ

Во Львове завершили ремонт и испытания МиГ-29УБ - Фото
Фото: Львовский государственный авиационно-ремонтный завод

В ближайшее время командование Воздушных сил ВСУ примет МиГ-29УБ

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод успешно завершил летные испытания учебно-боевого самолета МиГ-29УБ после ремонта на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба завода.

В ближайшее время самолет будет принимать командование Воздушных сил ВСУ.

После завершения некоторых обязательных процедур (оформление документации, ознакомительный полет, передача авиационной техники и наземного оборудования специалистам воинской части и тому подобное) еще один Миг встанет на восстановленное крыло.

МиГ-29УБ – учебно-тренировочный самолет, созданный на базе Миг-29 и имеет два места – для летчика-инструктора и летчика-курсанта.

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Теги: ВСУ, армия, оружие
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