Волонтеры. Фонд "Повернись живим" создал набсовет: туда уже вошел экс-глава МИД

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Фонд "Повернись живим" создал наблюдательный совет, первыми его членами стали основатель фонда Виталий Дейнега и бывший глава МИД Павел Климкин. Еще четырех членов набсовета представят в ближайшие дни.

По словам Дейнеги, Климкин уже почти полгода активно вовлечен в работу организации.

"От стратегических сессий в конфликтных переговорах, от консультаций за чашкой кофе до изнурительных 12-часовых встреч – он каждый раз был на высоте и, сам того не понимая, каждым поступком демонстрировал верность ценностям фонда", – рассказал Дейнега, который возглавил набсовет.

"Мы должны победить. "Повернись живим" это о тех, кто помогает побеждать. Я никогда не видел вокруг фонда людей, которые бы просто делали свое дело. Ни одного, поскольку для всех это история их жизни и борьбы. Очень горжусь, что мне выпал шанс стать частью этой истории – это большая честь и еще большая ответственность. Спасибо за то, что буду работать в такой команде", – сказал Климкин.

"Мы не получаем за это вознаграждения. Для нас это чистое и неразбавленное ничем служение национальным интересам своей страны. Для вас это повод быть уверенным, что фонд под надежным присмотром, он здоров и ему можно доверять, потому что он останется собой, будет эффективным и продолжит развиваться", – отметил Дейнега.

23 ноября в фонде сообщили о смене руководства. Наблюдательный совет назначил директором экс-главу аналитического отдела организации, ветерана Тараса Чмута.

В случае возникновения дополнительных вопросов, есть возможность позвонить руководителю медийного отдела фонда Марии Завьяловой по телефону +380674064696.

Наталия Медведева

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