Волынская и Запорожская области переходят в "желтую" зону карантина: что разрешат

С 30 декабря Волынская и Запорожская области переходят в "желтую" зону эпидопасности по распространению коронавируса. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Таким образом все области Украины будут находиться в "желтой" зоне карантина.

В Минздраве напоминают, что с 6 декабря в Украине действуют новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Также можно использовать отрицательный тест, действующий в течение 72 часов или COVID-сертификат о выздоровлении. Обслуживать посетителей можно по крайней мере с одной прививкой против коронавируса.

За прошлые сутки в Украине обнаружили 2248 новых больных коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Киеве, Одесской, Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.

Марина Тищенко

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