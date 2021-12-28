UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Волынская и Запорожская области переходят в "желтую" зону карантина: что разрешат

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 17:37
Волынская и Запорожская области переходят в
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 30 декабря Волынская и Запорожская области переходят в "желтую" зону эпидопасности по распространению коронавируса. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Таким образом все области Украины будут находиться в "желтой" зоне карантина.

В Минздраве напоминают, что с 6 декабря в Украине действуют новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Также можно использовать отрицательный тест, действующий в течение 72 часов или COVID-сертификат о выздоровлении. Обслуживать посетителей можно по крайней мере с одной прививкой против коронавируса.

Обмеження у
  • За прошлые сутки в Украине обнаружили 2248 новых больных коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Киеве, Одесской, Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.
Марина Тищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина ограничения карантин коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 