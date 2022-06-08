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Война ударит по психике: Ляшко прогнозирует, что 15 млн украинцев потребуется помощь

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 09:38
Война ударит по психике: Ляшко прогнозирует, что 15 млн украинцев потребуется помощь - Фото
Виктор Ляшко. Фото: EPA

Из-за войны в психологической поддержке будут нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение. Такие прогнозы озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании по вопросам охраны психического здоровья и создания соответствующей национальной программы, передает пресс-служба МОЗ.

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"С каждым днем ​​количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье. По нашим предварительным прогнозам на данный момент войны, в дальнейшем в психологической поддержке будут нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение", – сказал Ляшко, представляя результаты проведенного экспресс-аудита услуг для охраны психического здоровья, предоставляемых органами госвласти.

Также министр акцентировал на негативных последствиях влияния войны на психическое здоровье, которые будут создавать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения:

- психические расстройства имеют негативные последствия в первую очередь на распространение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артритов, астмы, онко;

- психические расстройства ухудшают результаты лечения хронических заболеваний и увеличивают смертность от онкологических заболеваний;

- риск смерти от рака при наличии депрессивных расстройств возрастает на 50%, а от сердечных – на 67%;

- среди лиц с ПТСР наиболее распространены гипертония, стенокардия, тахикардия, другие заболевания сердца, язва желудка, гастрит и артрит. Кроме того, ПТСР часто побуждает к рисковому поведению, что приводит к злоупотреблению алкоголем, наркотиками или к деструктивному поведению;

- при тяжелых пережитых травмах отдельные риски могут наступать на 10-15 лет раньше.

Первая леди Елена Зеленская прогнозирует, что даже после победы "эта война будет играть на психике по меньшей мере ближайшие семь-десять лет".

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Оксана Житнюк
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ПТСР Виктор Ляшко минздрав психика
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