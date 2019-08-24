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Впервые за 28 лет Украина испытала ракетный двигатель для космоса

Впервые за 28 лет Украина испытала ракетный двигатель для космоса - Фото
Испытания третьей ступени ракеты-носителя Циклон-4 (Фото: yuzhnoye/Instagram)
24.08.2019, 19:19

Проведены успешные огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя Циклон-4, теперь на очереди летные испытания

Вчера, 23 августа, прошли успешные испытания третьей ступени ракеты-носителя Циклон-4, которая разработана КБ Южное и изготовлена на Южмаше. Об этом сообщает пресс-служба КБ в Instagram.

"Впервые за время новейшей истории страны были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третей ступени ракеты-носителя среднего класса Циклон-4", - сообщает КБ Южное.

Во время испытаний все системы работали отлично, двигатель ступени выключался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ. Испытания признаны успешными.

В пресс-службе сообщили, что это заключительный и важнейший этап перед летными испытаниями третьей ступени Циклона-4. Именно эта ступень будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники на целевую точку.

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КБ Южное южмаш ракета-носитель Циклон-4
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