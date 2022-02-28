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Враг сжег музей в Киевской области. А с ним картины Марии Приймаченко

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 03:48
Враг сжег музей в Киевской области. А с ним картины Марии Приймаченко - Фото
Картина Марии Примаченко

В Иванкове, в Киевской области, в результате атаки врага сгорел музей с работами украинской народной художницы Марии Примаченко, сообщила собирательница украинской старины и искусства, исследовательница Устина Стефанчук.

"В городке Иванков сгорел историко-краеведческий музей. Уничтожены уникальные произведения Марии Примаченко. Су*и московитские, своей культуры не имеете, а то, что имеете не цените, и чужое уничтожайте. Хотя, что удивляться, у вас разрушение в крови, вся ваша история это история грабежа и террора", – написала она.

Справка: Мария Примаченко была одной из самых ярких представительниц наивного искусства в мире. Ее имя вписано во Всемирную энциклопедию наивного искусства рядом с французом Анри Руссо и грузином Николо Пиросмани.

А ранее они уничтожили кинотеатр в Чернигове, переживший Вторую мировую.

Враг сжег музей в Киевской области. А с ним картины Марии Приймаченко

Враг сжег музей в Киевской области. А с ним картины Марии Приймаченко

Два дня назад пгт Иванков испытал масштабные разрушения в результате атаки россиян.

Советник руководителя МВД Антон Геращенко публиковал кадры из поврежденного населенного пункта.

Катерина Амеліна
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