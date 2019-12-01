Праздники в декабре придется отрабатывать по субботам

Украинцев ждут новогодние каникулы (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря для украинцев с пятидневной рабочей неделей будут выходными. Отработать их придется заранее в две субботы - 21 и 28 декабря. Эти рекомендации утверждены Кабинетом министров.

Благодаря переносу рабочих дней к Новому году образуются мини-каникулы - отдыхать можно будет с воскресенья 29 декабря по среду 1 января включительно.

Дополнительный выходной предусмотрен и в среду 25 декабря, на католическое Рождество. Переносов и отработок в связи с ним не будет.

Среди других праздников и памятных дат в этом месяце:

1 декабря - День работников прокуратуры

4 декабря - Международный день написания писем и заказа подарков у Деда Мороза

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины

9 декабря - Международный день борьбы против коррупции

12 декабря - День Сухопутных войск ВСУ

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

17 декабря - День работника государственной исполнительной службы

19 декабря - День святого Николая и День адвокатуры

22 декабря - День энергетика

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