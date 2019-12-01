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Праздники в декабре придется отрабатывать по субботам

Праздники в декабре придется отрабатывать по субботам - Фото
Украинцев ждут новогодние каникулы (Иллюстративное фото: pixabay.com)
01.12.2019, 10:43

Благодаря католическому Рождеству у украинцев будет на один выходной больше, однако из-за новогодних каникул предстоят две рабочие субботы

Понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря для украинцев с пятидневной рабочей неделей будут выходными. Отработать их придется заранее в две субботы - 21 и 28 декабря. Эти рекомендации утверждены Кабинетом министров.

Благодаря переносу рабочих дней к Новому году образуются мини-каникулы - отдыхать можно будет с воскресенья 29 декабря по среду 1 января включительно.

Дополнительный выходной предусмотрен и в среду 25 декабря, на католическое Рождество. Переносов и отработок в связи с ним не будет.

Среди других праздников и памятных дат в этом месяце:

1 декабря - День работников прокуратуры
4 декабря - Международный день написания писем и заказа подарков у Деда Мороза
6 декабря - День Вооруженных Сил Украины
9 декабря - Международный день борьбы против коррупции
12 декабря - День Сухопутных войск ВСУ
14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
17 декабря - День работника государственной исполнительной службы
19 декабря - День святого Николая и День адвокатуры
22 декабря - День энергетика

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