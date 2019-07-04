"Выключите и снова включите": ЦРУ острит о сбое в соцсетях

Здание ЦРУ (фото - пресс-служба ЦРУ)

Центральное разведывательное управление США "официально" открестилось от причастности к вчерашнему глобальному сбою в работе платформы Instagram, написав об этом в Twitter.

"Да, нас тоже зацепило с Instagram. Нет, это не мы устроили. Нет, наладить ваш (Instagram) мы не можем", - пишут в Лэнгли.

Далее в ЦРУ предложили тем, у кого проблемы с соцсетями, самый популярный у сотрудников IT-поддержки вариант решения проблем для обывателей: "А вы пробовали выключить его и снова включить?"

Пользователи в комментариях к этой записи также не пасут задних по части юмора.

"Хотел написать вам о сбое, но потом подумал, что вы и так в курсе даже того, какую песню я сейчас слушаю, и решил не писать", - говорит один. "Ага, хорошо. А вы случайно не можете что-то сделать с предателем, который сидит в Белом доме?" - спрашивает другой. "Дональд Трамп сказал, что ЦРУ нельзя верить. Все. Я вам не верю", - бросил третий. "Понятно. Значит, это проделки Агентства нацбезопасности?" - пишет четвертый.

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