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25.03.2019, 06:41

Wizz Air не пустил на рейс журналистов РФ, которые летели в Киев

Wizz Air не пустил на рейс журналистов РФ, которые летели в Киев - Фото
Wizz Air (фото - Facebook)

Алексей Семенов и Денис Камалягин должны были лететь 23 марта в Киев из Риги на презентацию книги

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Российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина, которые должны были принять участие в презентации книги в Киеве, не пустили на самолет компании Wizz Air в Риге из-за политики перевозчика в отношении граждан РФ. Об этом заявил представитель организации Дом свободной России Грег Фролов, который организовывал презентацию книги, сообщает Громадске.

По его словам, Камалягин и Семенов  - соавторы книги "Россия и Украина. Дни затмения".

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"Это журналисты-расследователи, которые после начала войны были одними из первых, кто подтвердил участие российских военных в войне в Донбассе, а именно псковских десантников", - отметил организатор.

Журналисты должны были лететь в Киев из Риги 23 марта, у них были забронированы билеты, но при посадке их не пустили на самолет.

"Компания Wizz Air выпустила внутреннее распоряжение, в рамках которого они не допускают граждан РФ на свои борта, летящих в Киев, если они не имеют дипломатического паспорта или вида на жительство", - отметил Фролов.

Он допускает, что таким образом авиаперевозчик решил перестраховаться из-за того, что украинские пограничники не всегда пропускают россиян на территорию Украины.

"С другой стороны, они дали возможность без проблем купить эти билеты, зарегистрироваться на борт, а при посадке сообщили людям, что их не пускают на борт", - уточнил он.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сказал, что не слышал о подобном правиле в отношении россиян в компании Wizz Air.

26 июля 2018 года в аэропорту Борисполь пограничники не пустили в Украину британского корреспондента рупора кремлевской пропаганды Russia Today Полу Слиер.

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Теги: война, Донбасс, книга, wizz air, Алексей Семенов, Денис Камалягин
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