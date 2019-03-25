Wizz Air не пустил на рейс журналистов РФ, которые летели в Киев

Wizz Air (фото - Facebook)

Российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина, которые должны были принять участие в презентации книги в Киеве, не пустили на самолет компании Wizz Air в Риге из-за политики перевозчика в отношении граждан РФ. Об этом заявил представитель организации Дом свободной России Грег Фролов, который организовывал презентацию книги, сообщает Громадске.

По его словам, Камалягин и Семенов - соавторы книги "Россия и Украина. Дни затмения".

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"Это журналисты-расследователи, которые после начала войны были одними из первых, кто подтвердил участие российских военных в войне в Донбассе, а именно псковских десантников", - отметил организатор.

Журналисты должны были лететь в Киев из Риги 23 марта, у них были забронированы билеты, но при посадке их не пустили на самолет.

"Компания Wizz Air выпустила внутреннее распоряжение, в рамках которого они не допускают граждан РФ на свои борта, летящих в Киев, если они не имеют дипломатического паспорта или вида на жительство", - отметил Фролов.

Он допускает, что таким образом авиаперевозчик решил перестраховаться из-за того, что украинские пограничники не всегда пропускают россиян на территорию Украины.

"С другой стороны, они дали возможность без проблем купить эти билеты, зарегистрироваться на борт, а при посадке сообщили людям, что их не пускают на борт", - уточнил он.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сказал, что не слышал о подобном правиле в отношении россиян в компании Wizz Air.

26 июля 2018 года в аэропорту Борисполь пограничники не пустили в Украину британского корреспондента рупора кремлевской пропаганды Russia Today Полу Слиер.