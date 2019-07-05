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05.07.2019, 12:11

"Я долго терпела". Коп из Одессы рассказала о "реформе полиции"

"Я долго терпела". Коп из Одессы рассказала о "реформе полиции" - Фото
Фото: dumskaya.net

"У меня забрали автомобиль, отдали тем, кто умеет делать молча планы, а не перечит мудрым руководителям", - пишет патрульная Зоя Мельник

Сотрудница патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник сделала в Facebook публичное заявление о провальной реформе полиции. Она рассказала, что командование давало ей "бесполезные задания" за то, что она вступала с ним в конфликты и публично критиковала полицию.

По словам Мельник, полтора года назад она изымала детей, которых мать оставила с наркозависимой подругой без еды. Она вызвала ювенальную службу, медиков и волонтеров. Патрульная решила забрать детей на служебном авто, так как "у ювенала нет транспорта". 

Командиры потребовали от Мельник "побыстрее закончить задание". Она отказалась и спросила, есть ли свободные патрульные авто. После этого ее "перевели на базу" - открывать и закрывать шлагбаум.

Позже Мельник опубликовала в Facebook фото полицейской аптечки, где вместо лекарств были мыльные пузыри и деревянный крестик. По ее словам, ей начали угрожать, а ее коллег допрашивали. 

Позже правоохранителя "оставили в покое", но затем перевели "в пеший": охранять корабли НАТО в одесском порту. "Впрочем, как и всех, кто не выполнял планы или не собирал "визитки", - добавляет она. 

Мельник начала больше писать о полиции в Facebook, после чего ей приходили угрозы. Она написала заявление в Управление внутренней безопасности Нацполиции, но не рассчитывает, что ее дело расследуют. 

Полный текст заявления можно прочесть в Facebook Мельник. 

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Теги: полиция, скандал, реформа полиции
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