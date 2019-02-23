Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.02.2019, 15:38

YouTube отключил монетизацию видео, критикующих вакцинацию

YouTube отключил монетизацию видео, критикующих вакцинацию - Фото
Фото: pixabay.com

Монетизацию прекратили из-за жалоб, поскольку пропаганда движения против вакцинации нарушает правила сайта

Реклама
Реклама

Видеохостинговый сайт YouTube отключил монетизацию видео, которые поддерживают движение против вакцинации. Об этом сайт сообщил изданию BuzzFeed News.

YouTube заявил, что подобные видео подпадают под его политику, запрещающую монетизацию видео с "опасным и вредным" контентом.

Реклама

"У нас есть строгие правила, которые определяют, на каких видео мы разрешаем показывать рекламу, а видео, рекламирующие анти-прививочный контент, являются нарушением этих правил", - сказали там.

Действия сайта стали реакцией на запрос BuzzFeed News, журналисты которого заметили, что при поиске видео, критикующие вакцинацию при запросах "безопасны ли вакцины" и "иммунизация". Позже семь рекламодателей заявили, что не знали, что их рекламу показывают на видео с таким контентом. Среди них была и фармацевтическая компания "Nomad Health".

21 февраля сообщалось, что в Украине стало доступно приложение YouTube Kids. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: YouTube, видео, вакцинация, монетизация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 