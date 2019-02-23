YouTube отключил монетизацию видео, критикующих вакцинацию

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Видеохостинговый сайт YouTube отключил монетизацию видео, которые поддерживают движение против вакцинации. Об этом сайт сообщил изданию BuzzFeed News.

YouTube заявил, что подобные видео подпадают под его политику, запрещающую монетизацию видео с "опасным и вредным" контентом.

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"У нас есть строгие правила, которые определяют, на каких видео мы разрешаем показывать рекламу, а видео, рекламирующие анти-прививочный контент, являются нарушением этих правил", - сказали там.

Действия сайта стали реакцией на запрос BuzzFeed News, журналисты которого заметили, что при поиске видео, критикующие вакцинацию при запросах "безопасны ли вакцины" и "иммунизация". Позже семь рекламодателей заявили, что не знали, что их рекламу показывают на видео с таким контентом. Среди них была и фармацевтическая компания "Nomad Health".

21 февраля сообщалось, что в Украине стало доступно приложение YouTube Kids.