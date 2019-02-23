YouTube отключил монетизацию видео, критикующих вакцинацию

Видеохостинговый сайт YouTube отключил монетизацию видео, которые поддерживают движение против вакцинации. Об этом сайт сообщил изданию BuzzFeed News.
YouTube заявил, что подобные видео подпадают под его политику, запрещающую монетизацию видео с "опасным и вредным" контентом.
"У нас есть строгие правила, которые определяют, на каких видео мы разрешаем показывать рекламу, а видео, рекламирующие анти-прививочный контент, являются нарушением этих правил", - сказали там.
Действия сайта стали реакцией на запрос BuzzFeed News, журналисты которого заметили, что при поиске видео, критикующие вакцинацию при запросах "безопасны ли вакцины" и "иммунизация". Позже семь рекламодателей заявили, что не знали, что их рекламу показывают на видео с таким контентом. Среди них была и фармацевтическая компания "Nomad Health".
21 февраля сообщалось, что в Украине стало доступно приложение YouTube Kids.