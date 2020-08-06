За фейки. YouTube закрыл более 2500 каналов, связанных с Россией и Китаем

Большинство закрытых каналов распространяли дезинформацию о COVID-19 и протестах в США

Во втором квартале 2020 года в рамках кампании по борьбе с дезинформацией с сервиса YouTube было удалено более 2500 каналов, связанных с Россией, Китаем и Ираном. Каналы вели на разных языках Об этом говорится в отчете Google.

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В частности, в апреле было закрыто 19 каналов YouTube, связанных с Ираном, за дезинформацию о реакции США на COVID-19 и о саудовско-американских отношениях.

Закрыли 22 канала YouTube и три блога, связанных с Россией, за фейки о ЕС, Литве, Украине и США, а также о российской и сирийской политике и реакции США на COVID-19.

Заблокировали 186 каналов, связанных с Китаем, за спам и дезинформацию с реакции США на COVID-19.

В мае было закрыто 1098 каналов, связанных с Китаем, за фейки о реакции США на COVID-19.

Закрыли 47 каналов, связанных с Россией, за дезинформацию по вопросам внутренней российской и международной политики.

В июне было закрыто 1312 каналов, связанных с Китаем, за фейки, связанные с протестами против расовой несправедливости в США.

Закрыли 17 каналов, связанных с Россией, за попытки скоординированного влияния при помощи комментариев под подборкой русскоязычных видео.

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Наталия Медведева

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