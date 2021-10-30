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ЦИК опровергла Радуцкого: На выборах COVID-сертификаты и тесты требовать не будут

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2021, 15:01
ЦИК опровергла Радуцкого: На выборах COVID-сертификаты и тесты требовать не будут - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Завтра, 31 октября, на  выборах, которые состоятся в Харькове, Черкасской и Херсонской областях, не будут требовать COVID-сертификаты или тесты на коронавирус у избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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Вчера вечером нардеп Слуги народа и глава медкомитета парламента Михаил Радуцкий говорил в программе Свобода слова Савика Шустера, что на участках должны проверять COVID-сертификаты или тесты. По данным ЦИК, аналогичная информация появлялась и в некоторых СМИ.

Однако такая проверка не предусмотрена ни одним нормативно-правовым актом, подчеркнули в ЦИК. Для голосования нужен только паспорт гражданина Украины.

В то же время из-за эпидемии коронавируса ЦИК рекомендует избирателям:

– дезинфицировать руки перед входом на избирательный участок и после голосования;

– находиться на участке в маске, она должна закрывать нос и рот;

– минимизировать время, проведенное на участке;

– не брать на выборы детей;

– при возможности использовать свою ручку.

В ЦИК также отметили, что избиратели, у которых обнаружат высокую температуру или симптомы респираторных заболеваний, смогут проголосовать в отдельной кабине.

  • Завтра, 31 октября, в Харькове пройдут досрочные выборы мэра. Основные конкуренты – и. о. главы города Игорь Терехов, экс-мер и бывший нардеп Михаил Добкин. По данным октябрьского опроса группы Рейтинг, Терехов может победить в первом туре.
  • Также в этот день состоятся промежуточные выборы в Верховную Раду в Херсонской (округ №183) и Черкасской (№197) областях. 

Читайте также: "Кернес год как мертв. Но все еще определяет мэра для Харькова". Кто такой Игорь Терехов 

Марк Сировой
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