Зеленский наградил украинских "матерей-героинь"

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Президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 847 украинским женщинам. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Указом отмечены многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Больше всего таких матерей проживает в Волынской области – 116, меньше всего – в Кировоградской (2).

В 2018 году в Украине родилось меньше младенцев, чем когда-либо в новейшей истории.