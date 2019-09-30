Зеленский о детдомах: Дети должны рости в семьях

Фото: Офис президента

Сегодня, в День усыновления, президент Владимир Зеленский с супругой Еленой встретился с родителями-усыновителями, опекунами, приемными родителями и родителями-воспитателями. Об этом сообщает офис президента.



Зеленский сказал, что сейчас в Украине действует более 700 интернатных учреждений, и отметил, что поддерживает идею реформирования интернатной системы содержания и воспитания детей и формирования семейной политики государства, направленной на поддержку семьи.

"Там очень много детей. И, конечно, наше желание - чтобы интернатов не было. Дети должны быть в семьях - жить, расти и чувствовать себя обычными счастливыми детьми", - подчеркнул президент.

Министр социальной политики Юлия Соколовская также высказалась в поддержку того, что каждый ребенок должен жить в семье или в условиях, приближенных к семейным, и отметила, что правительство определило это одним из приоритетов Минсоцполитики.