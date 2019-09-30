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Зеленский о детдомах: Дети должны рости в семьях

Зеленский о детдомах: Дети должны рости в семьях - Фото
Фото: Офис президента
30.09.2019, 21:16

В День усыновления, президент встретился с родителями-усыновителями, опекунами, приемными родителями и родителями-воспитателями

Сегодня, в День усыновления, президент Владимир Зеленский с супругой Еленой встретился с родителями-усыновителями, опекунами, приемными родителями и родителями-воспитателями. Об этом сообщает офис президента.

Зеленский сказал, что сейчас в Украине действует более 700 интернатных учреждений, и отметил, что поддерживает идею реформирования интернатной системы содержания и воспитания детей и формирования семейной политики государства, направленной на поддержку семьи.

"Там очень много детей. И, конечно, наше желание - чтобы интернатов не было. Дети должны быть в семьях - жить, расти и чувствовать себя обычными счастливыми детьми", - подчеркнул президент.

Министр социальной политики Юлия Соколовская также высказалась в поддержку того, что каждый ребенок должен жить в семье или в условиях, приближенных к семейным, и отметила, что правительство определило это одним из приоритетов Минсоцполитики.

  • 1 июня бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что с 2020 года в Украине детей не будут принимать в дома ребенка.
  • Супрун тогда сообщила, что будут созданы все условия, чтобы дети из социально необеспеченных семей могли полноценно расти со своими родными родителями, в исключительных случаях они будут жить в патронатной или приемной семье.
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Владимир Зеленский дети интернат
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