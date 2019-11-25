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Зеленский одобрил ужесточение наказания за фальсификацию лекарств

Зеленский одобрил ужесточение наказания за фальсификацию лекарств - Фото
Фото: LIGA.net
25.11.2019, 20:34

Закоун ужесточает ответственность за фальсификацию лекарственных средств

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 284-IX об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно закону, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

До этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

За производство фальсифицированных лекарств, согласно подписанному закону, наказание будет предусматривать лишение свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее - от пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Также закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств, за распространение заведомо фальсифицированных лекарств. Закон предусматривает в этот случае лишение свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

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Владимир Зеленский лекарства фальсификация фармакология
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