Зима не отступает. На вторую неделю марта прогнозируют снег и мороз по ночам

Вторая неделя марта придет в Украину с морозными ночами и плюсовой температурой днем. Об этом свидетельствую данные Укргидрометцентра.

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7 марта в стране ожидается ночью 5-10° мороза, в Карпатах 11-13°, на побережье морей 1-4° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской области до 9° тепла.

Прогнозируется переменная облачность, вечером в северной части страны местами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

8 марта ночью в западных и северных, днем ​​в Карпатском регионе, восточных и местами центральных областях синоптики предсказывают небольшой мокрый снег; на остальной территории страны – без существенных осадков; температура ночью ожидается 0-5° мороза, днем – ​​от 1° мороза до 4° тепла, на юге страны 4-9° тепла.

9 марта, по прогнозу, в стране обойдется без существенных осадков, только ночью в юго-восточной части ожидается небольшой мокрый снег; температура ночью – 3-8° мороза, на северо-востоке страны – до 12° мороза; днем будет около 0°, в южной части и на Закарпатье – 2-7° тепла. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

10-11 марта осадки не ожидаются, а 12 марта в западных областях прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег (в Карпатах – снег). По данным синоптиков, температура ночью будет 6-11° мороза, в Черниговской и Сумской областях – до 14° мороза; днем прогнозируют от 2° мороза до 4° тепла, а 12 марта на Закарпатье, в Прикарпатье и Одесской области – 4-9° тепла.

В Киеве 7 марта ожидается температура ночью 5-7° мороза, днем ​​2-4° тепла, в области: ночью 5-10° мороза, днем ​​1-6° тепла; переменная облачность, без осадков, вечером – местами небольшой мокрый снег, на дорогах области – местами гололедица.

8-9 марта – без существенных осадков, ночью 8 марта небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Температура 8 марта ожидается ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла; 9 марта – ночью 3-8° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

10-11 марта осадки не ожидаются, температура: ночью 6-11° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

Наталия Медведева

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