Большая приватизация тюрем. Ирпенский исправительный центр продают за 220 млн: фото

Проект "Большая приватизация тюрем" дошел до этапа первого аукциона – на продажу выставлен Ирпенский исправительный центр №132 в пгт. Коцюбинское (Киевская область). Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

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"Если кто имеет лишние 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", – написал министр и дал соответствующую ссылку на сайте Фонда госимущества.

Малюська напомнил, что 70% поступлений от продажи Ирпенского исправительного центра потратят на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, а 30% пойдут в госбюджет.

На сайте ФГИ указано, что стартовая цена объекта составляет 220 211 588 грн.

9 февраля Министерство юстиции и Фонд госимущества объявили о старте проекта "Большая приватизация тюрем". Планируется выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в законсервированном состоянии.

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