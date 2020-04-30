Коронавирус. В Украину прибыл последний самолет от ОП с медоборудованием – фото

В международный аэропорт Борисполь прибыл борт с медицинским оборудованием из Китая для украинских врачей, которые борются с эпидемией коронавируса. Это последний борт, который курировал Офис президента, сообщают с места событий корреспонденты LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Груз разместили не только в багажном отделении, но и на пассажирских местах, закрепив его ремнями.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что борт доставил 400 000 масок и 50 000 защитных щитков. Выгрузкой оборудования занимались бойцы Нацгвардии.

28 апреля Офис президента сообщил, что больше не будет заниматься поставками для врачей. Теперь эта функция ляжет на плечи Минздрава.

Смотрите также: Ан-225 "Мрия" доставил в Украину защитные маски, перчатки, костюмы: видео

Фото - Ирина Андрейцив/LIGA.net