Коронавирус. В Украину прибыл последний самолет от ОП с медоборудованием – фото

В международный аэропорт Борисполь прибыл борт с медицинским оборудованием из Китая для украинских врачей, которые борются с эпидемией коронавируса. Это последний борт, который курировал Офис президента, сообщают с места событий корреспонденты LIGA.net.
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Груз разместили не только в багажном отделении, но и на пассажирских местах, закрепив его ремнями.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что борт доставил 400 000 масок и 50 000 защитных щитков. Выгрузкой оборудования занимались бойцы Нацгвардии.
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Фото - Ирина Андрейцив/LIGA.net