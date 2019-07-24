letshelpbabusya. Новая волна флешмоба для пожилых людей: фото

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23 июля в разных городах Украины прошел пятый флешмоб #letshelpbabusya, организатор – международный благотворительный фонд Let’s help.

"В этот раз более 20 городов и сел подключились к флешмобу, благодаря участию 208 волонтеров Киева и других регионов. Активные жители Украины работали в 50 магазинах столицы и 34 локациях Черкасской, Днепропетровской, Одесской областей, Львова, Чернигова, Черновцов, Ивано-Франковска, Полтавы, Сум, Житомира и других регионов", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Волонтеры дежурили в залах супермаркетов, предлагали людям почтенного возраста дополнить их корзины продуктами и оплатить их покупки.

Цель флешмоба: привлечь внимани общественности к критической ситуации, в которой оказались одинокие пожилые люди. Около 300000 пенсионеров Украины ежемесячно получают минимальную пенсионную выплату в размере 1564 грн. Молодой семье этих средств хватает на несколько закупок в супермаркетах, или на один поход в ресторан. "Но старенькие бабушки и дедушки должны со своей пенсии оплатить коммунальные услуги, приобрести продукты, лекарства", - говорят в фонде.

Присоединиться к флешмобу могли неравнодушные жители со всех уголков Украины. Во флешмобе традиционно приняли участие известные люди, лидеры мнений и блоггеры. Дарья Малахова оплачивала покупки пенсионеров в одном из магазинов Киева.

СПРАВКА. Флешмоб проводит МБФ Let's help с 2018 года. За это время к акции присоединилось более 500 волонтеров со всей страны. Общая сумма, которая была потрачена на оплату чеков во время проведения флешмобов, превысила 400000 грн. Учредители МБФ Let's Help покрывают все административные расходы фонда. 100% благотворительных взносов фонд тратит на реализацию благотворительных программ Достойная старость, Универсальная среда, флешмоб #letshelpbabusya и других.