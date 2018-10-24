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24.10.2018, 11:07

Не боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фото

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Не боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фото
Не боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фото
Не боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фотоНе боится грязи и бездорожья: ВСУ вооружили вездеходами - фото

Новые вездеходы помогают быстро перемещать противотанковые ракеты в любых условиях

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На вооружение 93-й бригады ВСУ поступили вездеходы UTV - Utility Task Vehicle, что значит "Авто для вспомогательных потребностей". Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Эти вездеходы будут перевозить боевые модули "Стугна". Их основное преимущество - высокая проходимость. 

"Машина не боится ни грязи, ни песка, ни сложного рельефа", - рассказал командир батареи противотанковых ракет. По его словам, раньше у бойцов были транспортеры переднего края - "морально устаревший транспорт". 

21 октября украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс "Вильха" и скоро начнется его серийное производство.

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Теги: ВСУ, фото, вооружение, вездеход
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