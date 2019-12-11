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11.12.2019, 15:03

По Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фото

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По Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фото
По Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фото
По Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фотоПо Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фото

Представители Фонда призывают украинцев по возможности помогать одиноким бабушкам и дедушкам не только во время проведения флешмоба

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

10 декабря волонтеры фонда Let's Help уже в седьмой раз провели очередную волну всеукраинского флешмоба #letshelpbabusya, ранее известного как #letshelpbabushkas. Цель - привлечь внимание общества к критической ситуации, в которой оказались одинокие пожилые люди Украины.

Принять участие во флешмобе приглашали желающих со всех уголков страны. Во всеукраинской акции традиционно принимают участие известные люди, лидеры мнений и общественные деятели. В этот раз флешмоб поддержали Дарья Малахова и певица Lilu, в предыдущих участвовали Наталья Могилевская, Ольга Навроцкая, Marko Halanevych (Dakhabrakha).

В седьмом флешмобе приняли участие 35 волонтерчиков и 142 волонтера из 36 городов и поселков Украины. Они работали в 89 локациях Киева, Полтавы, Тернополя, Одессы, Умани, Днепра, Черкасс, Харькова, Кропивницкого, Винницы, Ужгорода, Сум, Львова, Херсона, Луцка, Нововолынска, Бердянска, Николаева, Запорожья, Южноукраинска, Немирова, Мариуполя, Черновцов, Ровно и других городов.

Все желающие принять участие в следующей волне флешмоба #letshelpbabusya и других благотворительных акций фонда могут следить за анонсами на странице МБФ Let's Help.

Справка. Фонд Let's Help был создан в 2015 году семьей Бондаренко, учредителями ГК ЛИГА, которая с 1991-го работает на рынке Украины. Учредители Let's Help покрывают все админрасходы фонда. 100% благотворительных взносов фонд тратит на реализацию благотворительных программ "Достойная старость", "Универсальная среда", флешмоб #letshelpbabusya и других. Let's Help проводит флешмоб с 2018 года. За это время к акции присоединилось более 900 волонтеров, более 40 городов и сел. Общая сумма, которая была потрачена на оплату чеков при проведении флешмобов, достигла 550 000 грн.

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Теги: Let's Help, благотворительность
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