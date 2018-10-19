Поклялись служить и защищать: юбилейный выпуск Академии полиции

После четырехмесячного курса подготовки еще 71 полицейский выйдет на патрулирование улиц

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Пятая церемония выпуска курсантов Академии патрульной полиции состоялась в Киеве сегодня, 19 октября. Как сообщает пресс-служба МВД,

полицейские жетоны получил 71 выпускник, и теперь они будут направлены на службу в 12 областей Украины.

Кроме руководства МВД и Нацполиции, за присягой наблюдала прибывшая накануне заместитель госсекретаря США Кирстен Мэдисон.

После присяги новоиспеченных профессионалов, их коллеги из спецназа и выпускники прошлых лет провели показательные выступления.

Длительность подготовки курсантов составляет 80 учебных дней, пять дней в неделю. Чтобы стать слушателем академии, сначала необходимо поступить на службу в подразделения патрульной полиции.

В учебный план входят 35 предметов, среди которых: тактическая подготовка, огневая подготовка, этика, эффективная коммуникация, административная ответственность, основы уголовного права, обучение навыкам стрессоустойчивости.

День курсанта академии начинается в 06:00 с физической зарядки. Далее душ, завтрак, утреннее построение и начало занятий. После обеденного перерыва - второй блок учебных предметов. Завершается день слушателя вечерним построением и ужином в 20:00, после чего - свободное время.

Академия была создана в июле 2017 года при участии правительств США и Канады. Первичную профессиональную подготовку за это время получили 586 выпускников.

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Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net