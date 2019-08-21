Шаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фото

На пляжах поселка Черноморское на западном побережье временно оккупированного Крыма были зафиксированы несколько нарушений, среди которых отсутствие спасателей на посту и вышках. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Пляжи должны быть оснащены как минимум туалетом, душем и спасательным постом. "Посетителям пляжа в Черноморском предлагают платный туалет за 20 рублей. Но его еще нужно будет поискать. Туалета на территории пляжа нет. Есть указатель на одной из раздевалок, в какой стороне надлежит искать уборную", – отмечается в сообщении.

Желающим посетить туалет бесплатно, придется искать такую возможность за пределами пляжа.

Пользоваться душем можно свободно. Он представляет собой открытую конструкцию с двумя кранами в центре пляжа.

Издание отмечает, что к нему нет никакой спецдорожки, поэтому после ополаскивания снова приходится становиться на песок. Вентили воды расположены достаточно высоко – людям низкого роста остается карабкаться по боковым планкам, чтобы открыть и закрыть краны.

На пляже размещены три спасательные вышки и оборудован один спасательный пост. Также вдоль пляжа расставлены спасательные круги. "Но ни на вышке, ни на посту спасателей или дежурных во время нашего пребывания на пляже не было", - уточняется в сообщении.

За отдельную плату здесь можно воспользоваться лежаками. Их сдают в аренду за 100 рублей. Желающим отдыхать в оборудованных кабинках придется заплатить 1000 рублей в день.

Посреди пляжа расположена точка по продаже шаурмы.

"Это, пожалуй, весь ассортимент для желающих подкрепиться. За другой едой нужно идти за пределы пляжа", - подчеркивается в сообщении.

Индивидуального номера пляжа, хорошо просматриваемого для экстренных служб, наличие которого рекомендовано так называемым Минкурортов Крыма, нет. Он не указан ни на информационном табло, ни на других стационарных объектах.

есмотря на разгар отпусков, пляжи временно оккупированного Крыма пустуют. 6 июля сообщалось , что н

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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