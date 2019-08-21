Шаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фото

На пляжах поселка Черноморское на западном побережье временно оккупированного Крыма были зафиксированы несколько нарушений, среди которых отсутствие спасателей на посту и вышках. Об этом сообщают Крым. Реалии.
Пляжи должны быть оснащены как минимум туалетом, душем и спасательным постом. "Посетителям пляжа в Черноморском предлагают платный туалет за 20 рублей. Но его еще нужно будет поискать. Туалета на территории пляжа нет. Есть указатель на одной из раздевалок, в какой стороне надлежит искать уборную", – отмечается в сообщении.
Желающим посетить туалет бесплатно, придется искать такую возможность за пределами пляжа.
Пользоваться душем можно свободно. Он представляет собой открытую конструкцию с двумя кранами в центре пляжа.
Издание отмечает, что к нему нет никакой спецдорожки, поэтому после ополаскивания снова приходится становиться на песок. Вентили воды расположены достаточно высоко – людям низкого роста остается карабкаться по боковым планкам, чтобы открыть и закрыть краны.
На пляже размещены три спасательные вышки и оборудован один спасательный пост. Также вдоль пляжа расставлены спасательные круги. "Но ни на вышке, ни на посту спасателей или дежурных во время нашего пребывания на пляже не было", - уточняется в сообщении.
За отдельную плату здесь можно воспользоваться лежаками. Их сдают в аренду за 100 рублей. Желающим отдыхать в оборудованных кабинках придется заплатить 1000 рублей в день.
Посреди пляжа расположена точка по продаже шаурмы.
"Это, пожалуй, весь ассортимент для желающих подкрепиться. За другой едой нужно идти за пределы пляжа", - подчеркивается в сообщении.
Индивидуального номера пляжа, хорошо просматриваемого для экстренных служб, наличие которого рекомендовано так называемым Минкурортов Крыма, нет. Он не указан ни на информационном табло, ни на других стационарных объектах.
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