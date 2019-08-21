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21.08.2019, 09:28

Шаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фото

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Шаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фото
Шаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фото
Шаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фотоШаурма и душ с препятствиями: пляжный экстрим в Крыму - фото

Пляжи Черноморского раньше считались одними из самых чистых в Крыму

На пляжах поселка Черноморское на западном побережье временно оккупированного Крыма были зафиксированы несколько нарушений, среди которых отсутствие спасателей на посту и вышках. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Пляжи должны быть оснащены как минимум туалетом, душем и спасательным постом. "Посетителям пляжа в Черноморском предлагают платный туалет за 20 рублей. Но его еще нужно будет поискать. Туалета на территории пляжа нет. Есть указатель на одной из раздевалок, в какой стороне надлежит искать уборную", – отмечается в сообщении.

Желающим посетить туалет бесплатно, придется искать такую возможность за пределами пляжа.

Пользоваться душем можно свободно. Он представляет собой открытую конструкцию с двумя кранами в центре пляжа.

Издание отмечает, что к нему нет никакой спецдорожки, поэтому после ополаскивания снова приходится становиться на песок. Вентили воды расположены достаточно высоко – людям низкого роста остается карабкаться по боковым планкам, чтобы открыть и закрыть краны.

На пляже размещены три спасательные вышки и оборудован один спасательный пост. Также вдоль пляжа расставлены спасательные круги. "Но ни на вышке, ни на посту спасателей или дежурных во время нашего пребывания на пляже не было", - уточняется в сообщении.

За отдельную плату здесь можно воспользоваться лежаками. Их сдают в аренду за 100 рублей. Желающим отдыхать в оборудованных кабинках придется заплатить 1000 рублей в день.

Посреди пляжа расположена точка по продаже шаурмы.

"Это, пожалуй, весь ассортимент для желающих подкрепиться. За другой едой нужно идти за пределы пляжа", - подчеркивается в сообщении.

Индивидуального номера пляжа, хорошо просматриваемого для экстренных служб, наличие которого рекомендовано так называемым Минкурортов Крыма, нет. Он не указан ни на информационном табло, ни на других стационарных объектах.

  • 6 июля сообщалось, что несмотря на разгар отпусков, пляжи временно оккупированного Крыма пустуют.
  • РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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Теги: Крым, нарушения, пляжи, шаурма, черноморское
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