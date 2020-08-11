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11.08.2020, 17:32

Украинец собрал копию Tesla Сybertrack - фото

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Украинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фото
Украинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фото
Украинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фотоУкраинец собрал копию Tesla Сybertrack - фото

Илья Крамер собрал автомобиль, который внешне похожий на американский электрокар Tesla Сybertrack

В Полтаве 25-летний Илья Крамер собрал автомобиль, который внешне похожий на американский электрокар Tesla Сybertrack. Фото и видео авто мужчина опубликовал в своем Instagram.

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По его словам, собирали копию на основе старого авомобиля. Эта "Tesla" длиной почти шесть метров, сконструирована из микроавтобуса Citroen 1991 года, работает на дизельном топливе.

Двери - как и в оригинале - без ручек, открываются они дистанционно.

Салон автомобиля еще в доработке, отметил Илья Крамер.

А вот так выглядит оригинальная Tesla Сybertrack.

  • 22 ноября глава американской компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристичным дизайном - Cybertruck. Пикап Cybertruck начнут выпускать в конце 2021 года, его цена - от $40 000.
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Теги: полтава, tesla, Илья Крамер
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