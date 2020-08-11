Украинец собрал копию Tesla Сybertrack - фото

В Полтаве 25-летний Илья Крамер собрал автомобиль, который внешне похожий на американский электрокар Tesla Сybertrack. Фото и видео авто мужчина опубликовал в своем Instagram.

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По его словам, собирали копию на основе старого авомобиля. Эта "Tesla" длиной почти шесть метров, сконструирована из микроавтобуса Citroen 1991 года, работает на дизельном топливе.

Двери - как и в оригинале - без ручек, открываются они дистанционно.

Салон автомобиля еще в доработке, отметил Илья Крамер.

А вот так выглядит оригинальная Tesla Сybertrack.