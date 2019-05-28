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28.05.2019, 13:20

В Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фото

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В Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фото
В Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фото
В Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фотоВ Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фото

34 полицейских офицера общин завтра заступят на службу в Днепропетровской области

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 28 мая, в Киеве состоялась презентация проекта "Полицейский офицер общины", сообщает пресс-служба Кабмина. 

В рамках проекта 34 полицейских офицера общин завтра заступят на службу в Днепропетровской области и начнется набор полицейских офицеров общины в Кировоградской области. Проект охватывает все регионы: около 30 000 населенных пунктов, где проживает около 28 млн граждан. Его целью является тесное взаимодействие полицейского с объединенной территориальной общиной и ориентация на ее нужды.

Предусмотрено два этапа реализации проекта: в текущем году - 802 объединенных территориальных общины, а в 2020 году - вся территория Украины.

Отбор кандидатов на должности полицейских офицеров общины осуществляется как среди действующих полицейских, так и среди общественности. Кандидату нужно подать анкету, пройти тестирование, полиграф и собеседование с привлечением представителей общественности.

На презентации были премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев, а также представители общин. 

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Теги: Нацполиция, Полицейский офицер общины
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