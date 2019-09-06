Все области Украины присоединились к флешмобу #letshelpbabusya

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5 сентября в Украине прошла шестая волна всеукраинского флешмоба #letshelpbabusya, ранее известного как #letshelpbabushkas. Цель флешмоба - привлечь внимание общества к критической ситуации, в которой оказались одинокие пожилые люди Украины.

В этот раз 198 волонтеров по всей стране поддержали флешмоб. Традиционно к нему присоединились популярные артисты, музыканты, блогеры и спортсмены: Наталья Могилевская, Марко Галаневич (Dakhabrakha), блогер и модель Самвел Туманян, трехкратный чемпион Украины по картингу Илья Замула, актер и ведущий Алексей Сагаловский.

В международный день благотворительности инициативу поддержали также подопечные фонда Let's help из детского дома Центр защиты детей из города Славутич (Киевская область) и сотрудники патрульной полиции города Киева.

Волонтеры фонда Let's help находились в магазинах по всей Украине в период с 10:00 до 14:00 и предлагали пожилым посетителям доукомплектовать их корзины (положить то, что бабушка или дедушка давно мечтали купить, но не могли себе позволить). Они оплачивали покупки средствами благотворительного фонда Let's help или, по желанию, собственными средствами. Таким образом, шестая волна флешмоба #letshelpbabusya охватила 34 города в 22 областях Украины, 53 магазина - в регионах, 39 локаций - в Киеве.

Для волонтеров из детского дома в Славутиче в этот же день была организована культурно-развлекательная программа в Киеве. Основатель фонда Let's help Ольга Бондаренко рассказывает: "Наши подопечные из детского дома Центр защиты детей из города Славутич после участия в флешмобе #letshelpbabusya катались на катамаранах, ели суши и поехали в Экспериментаниум. Ведь добро всегда возвращается!"

СПРАВКА. Флешмоб проводит благотворительный фонд Let's help с 2018 года. За это время к акции присоединилось более 700 волонтеров из 35-ти городов и сел Украины. Общая сумма, которая была потрачена на оплату чеков при проведении флешмобов, достигла 400 000 грн.