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21.05.2019, 14:49

Кредитик: как оформить безотказные кредиты онлайн

Кредитик: как оформить безотказные кредиты онлайн - Фото

Благодаря возможностям сервисов-агрегаторов, таких как Кредитик, жители Украины теперь получают онлайн займы быстро и без отказа

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Кредиты онлайн в creditik.com.ua предоставляются всем желающим и в краткие сроки. Поэтому количество заемщиков МФО стремительно возрастает. Все больше украинцев отказываются от услуг обычных банков в пользу сотрудничества с микрофинансовыми организациями.

Способствует популярности микрокредитования не только лояльность кредитных компаний. Но и то, что свою деятельность они теперь ведут в соответствии с жесткими требованиями Нацкомфинпослуг.

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Как найти МФО, которая не отказывает в онлайн кредите?

Выбрать лучшую микрофинансовую фирму, предоставляющую займы онлайн, не так просто. Количество предложений от МФО растет с каждым годом, вынуждая потенциальных заемщиков тратить долгое время на их рассмотрение и сравнение.

Для того чтобы облегчить такую непростую задачу, как выбор кредитора с максимально выгодными условиями сотрудничества, начали создаваться специальные сервисы – агрегаторы предложений от МФО. Рассмотрим их особенности на примере площадки «Кредитик», как одной из наиболее крупных и популярных на данный момент в Украине:

  • На сайте присутствуют только те микрофинансовые компании, которые имеют действующую лицензию на кредитование населения, оформленную регулятором (Нацкомфинпослуг);

  • Все предложения МФО представлены удобными для изучения и сравнения условий микрокредитования списками. Сложностей с тем, чтобы подобрать максимально привлекательный вариант под свои индивидуальные запросы и требования, у пользователей-заемщиков не возникает;

  • Информация свежая и актуальная, данные обновляются своевременно. Список МФО регулярно пополняется новыми организациями, выходящими на украинский рынок кредитования;

  • Услуги сервиса «Кредитик» доступны абсолютно бесплатно, круглосуточно, без отправки СМС или регистрации на портале. Воспользоваться ими могут все желающие.

Важно! Сами сервисы-агрегаторы не выдают онлайн кредиты на карту и не принимают решения по заявкам. В процессе микрокредитования они выступают в качестве посредников, предоставляющих свои услуги заёмщикам абсолютно бесплатно.

Что дает заемщику обращение к агрегаторам МФО?

Если сказать кратко, то возможность не упустить самый выгодный займ. Изучать и анализировать условия кредитования, используя сервис «Кредитик», удобно и просто. А вот «гулять» по многочисленным сайтам МФО и искать там нужную информацию самостоятельно, нет.

Еще раз отметим, что непосредственное финансовое сотрудничество заемщик будет вести не с агрегатором, а с микрофинансовой фирмой. Изменить решение компании по заявке сервис не сможет.  

Как избежать отказа по кредиту онлайн?   

Моментальные кредиты онлайн имеют множество преимуществ в сравнении с банковскими займами. И одно из них заключается в том, что получить микрокредит от МФО можно без отказа, выполнив минимум условий компании:

  • Необходимо иметь именную банковскую карту для перечисления заемных средств;

  • Следует предоставить данные паспорта совершеннолетнего гражданина Украины и ИНН. В некоторых случаях требуется загрузка фото и скан копий документов;

  • В анкете можно указывать только достоверные сведения. Даже в том случае, если они снижают вероятность одобрения заявки на займ (наличие активных просрочек, отсутствие официального места работы и т.д.).

Важно! Самая частая причина для отказа в микрокредитовании – предоставление заемщиком неполной или неверной информации о себе.

Кто не сможет получить онлайн микрокредит?

С отказом в моментальных займах сталкиваются следующие категории граждан:

  • Злостные неплательщики. Те, которые намеренно оформляют кредиты, заранее зная, что не станут погашать долги в будущем;

  • Несовершеннолетние (даже при условии согласия родителей или опекунов);

  • Граждане, не являющиеся украинцами по закону;

  • Лица, предоставляющие неправильные или неактуальные сведения в анкете.

Сможете ли вы получить микрозайм, если у вас уже есть кредит в банке и даже просрочки по нему? Да. МФО кредитуют даже заемщиков с испорченной КИ и активными долгами.

 

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Теги: Кредитик
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