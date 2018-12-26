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26.12.2018, 17:00

Олег Иванцов покидает пост главного редактора портала LIGA.net

Олег Иванцов покидает пост главного редактора портала LIGA.net - Фото
Олег Иванцов (фото - LIGA.net)

Олег Иванцов, работавший главным редактором портала LIGA.net семь с половиной лет, завершает свою работу в компании Ligamedia 27 декабря

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Главный редактор портала LIGA.net Олег Иванцов, спустя семь с половиной лет, завершает свою работу в компании Ligamedia 27 декабря.

"Мы с Олегом прошли вместе длинный путь к лидерству портала в журналистских стандартах, миллионы читателей доверяют LIGA.net, - заявил CEO Ligamedia, гендиректор группы компаний ЛИГА Дмитрий Бондаренко. - За это время в редакции им воспитано немало профессиональных авторов и редакторов. Мы оба довольны результатами нашего сотрудничества, и я искренне желаю Олегу успешного движения вперед".

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В свою очередь Олег Иванцов выразил признательность редакции портала за возможность "вместе делать одно из лучших новостных медиа последних лет". "Собирать, возглавлять и модерировать такую команду журналистов - это был бесценный опыт и отличный профессиональный вызов. Моя работа была свободной от каких-либо видов цензуры, диктата и вмешательства в работу редакции, и я благодарен за это Сергею, Марине и Дмитрию Бондаренко, которые инвестируют в независимое медиа на сложном и политизированном рынке", - сказал он.

LIGA.net - один из самых посещаемых украинских информационных ресурсов по данным gemiusAudience; лидер категории "Бизнес и Финансы" по данным рейтинга Bigmir)net. Аудитория портала - 4,4 млн уникальных пользователей в месяц (ноябрь 2018 года), лидер по соблюдению журналистских стандартов среди крупнейших украинских интернет-СМИ по версии Института массовой информации.

Ligamedia - независимый медиа-холдинг, управляющий информационным агентством ЛІГАБізнесІнформ, порталом LIGA.net, а также рекламным агентством ADLOVE. Холдинг Ligamedia входит в группу компаний ЛІГА.

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Теги: liga.net, Олег Иванцов
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