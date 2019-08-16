Партнеры Let's Help из Bosch построили беседку для пожилых людей

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LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

Благотворительный фонд Let's Help (входит в группу компаний ЛИГА), который первым в Украине начал системно работать с гериатрическими пансионатами, продолжает привлекать партнеров для совместной работы над улучшением качества жизни людей пожилого возраста.

Как сообщили в пресс-службе фонда, на этот раз представители Bosch поддержали инициативу строительства площадки для отдыха подопечных гериатрического стационара в Киевской области.

"С этой целью команда украинского представительства Bosch отправилась в Переяслав-Хмельницкий и построила беседку для подопечных пансионата. В учреждении проживает 35 одиноких людей пожилого возраста, которые утратили способность к самообслуживанию", - рассказали в фонде.

Самому старшему из пожилых людей - 92 года.

"Мы делаем это с удовольствием. К проекту присоединились не только сотрудники компании, но и их родственники и коллеги, работавшие в компании в прошлом", - отметил генеральный директор компании Robert Bosch Ukraine Виталий Бульда.

В прошлом году волонтеры компании Bosch Ukraine уже построили беседку для дома престарелых в селе Приборск Киевской области.

Меморандум о сотрудничестве и партнерстве между благотворительным фондом Let's Help и Bosch Ukraine был подписан в июне 2018 года. В соответствии с ним стороны согласились объединить усилия для совместной работы в сфере благотворительности.

СПРАВКА. Флешмоб проводит МБФ Let's help с 2018 года. За это время к акции присоединилось более 500 волонтеров со всей страны. Общая сумма, которая была потрачена на оплату чеков во время проведения флешмобов, превысила 400000 грн. Учредители МБФ Let's Help покрывают все административные расходы фонда. 100% благотворительных взносов фонд тратит на реализацию благотворительных программ Достойная старость, Универсальная среда, флешмоб #letshelpbabusya и других.