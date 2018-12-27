71-летний француз плывет в бочке через Атлантику к Америке: видео

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На пассивное экстремальное путешествие длинной 4500 км через Атлантику к Карибскому бассейну 71-летний Жан-Жак Сави отводит себе три месяца

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Пожилой француз Жан-Жак Сави отдал швартовы на Иерро — самом маленьком и выдающемся в Атлантический океан острове Канарского архипелага, и собирается добраться до Америки в собственноручно собранной "бочке". Об этом путешествии пишет служба Би-би-си.

По его рассчетам, капсулу к американскому берегу должны вынести океанические течения.

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Внутри в оранжевой бочке габаритами 3 на 2,1 метра Сави есть спальное место, кухня и кладовка. Всего у него шесть квадратных метров жилплощади. Внизу есть иллюминатор, через который путешественник наблюдает стайки рыбы.

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Среди запасов — ящик фуа-гры и бутылка сотерна на Новый год. 14 января 72-й день рождения Сави намерен отметить с бокалом-вторым красного вина.

Сави - бывший парашютист-десантник, ранее работавший рейнджером и пилотом.

Чтобы помочь океанографам JCOMMOPS изучать течения в Атлантике, на пути он будет оставлять буи-маркеры.

"Погода прекрасная. Иду со скоростью 2-3 км/ч. Пока что капсула ведет себя очень, очень хорошо, и у меня по прогнозу попутные ветры до воскресенья", - рассказал он AFP по телефону.

Видео: канал CGTN

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Теги: путешественник, мореплаватель, жан-жак сави, атлантический океан, бочка
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