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80 полицейских в Черновцах исполнили последнюю мечту неизлечимо больного мальчика – видео видео

16.02.2021, 15:08
Фото - Шпальта
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У 10-летнего Александра Андрейчука из Черновицкой области диагностирована четвертая стадия рака, врачи больше не будут его лечить. Поэтому волонтеры и правоохранители решили осуществить мечту мальчика – помочь ему стать полицейским. Об этом пишет издание Шпальта.

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По словам волонтера Марты Левченко, времени у мальчика осталось мало, а решение об отказе от химиотерапии и лечения было выбрано для того, чтобы "не мучить ребенка". 

Волонтер написала историю о мальчике в соцсетях – на нее отреагировали сотни полицейских со всей страны.

За выходные Александру сшили специальную именную форму со спецжетоном. Уже 15 февраля около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей приехали к медцентру, где находился ребенок, чтобы сделать ему сюрприз.

"Парень об этом даже не догадывался. После тихого часа он встал и его подвели к окну, из которого он увидел воочию своих кумиров", – отмечает источник.

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Станислав Стороженко
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полиция рак
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