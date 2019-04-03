Астрономы анонсировали "потрясающее открытие": сообщат 10 апреля

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

За все время ученые ни разу не наблюдали непосредственно "черную дыру": ее, в целом, невозможно увидеть. Но горизонт событий - можно попробовать.

Реклама
Реклама

На следующей неделе международная группа ученых, которая изучает космос, обещает объявить о некоем "потрясающем результате" изучения черных дыр. 10 апреля в 15:00 в Брюсселе начнется посвященная этому пресс-конференция.

Европейская организация астрономических исследований в Южном полушарии не раскрывает подробностей, однако речь идет, вероятно, о первой в истории науки фотографии горизонта событий черной дыры.

Реклама

Наверняка знать до начала пресс-мероприятия, о чем рапортуют астрофизики, невозможно, однако в анонсе содержится большая подсказка: исследователи расскажут о "первом результате, полученном по проекту Event Horizon Telescope".

Работающие по проекту EHT специалисты создали глобальную наблюдательную сеть, состоящую из многих радиотелескопов в разных частях планеты, данные с которых совмещают затем с информацией от станций радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами, чтобы визуализировать чрезвычайно удаленные или скрытые в космосе объекты. Массивы цифровых данных настолько объемны, что их доставляют в центр на жестких носителях, после чего комбинируют в единое целое.

В течение многих лет ученые EHT изучают "сердце" нашего звездного скопления, пытаясь получить изображение локации Стрелец А* - это, как принято считать, сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Ее масса, по разным оценках, составляет от двух до пяти миллионов солнечных масс.

Черная дыра - область пространства-времени, чье гравитационное притяжение настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница такой области называется горизонтом событий, а ее размер - гравитационным радиусом.

Впервые о возможности существования такого явления сообщил в 1915 году на основе изучения уравнений Эйнштейна немецкий астроном Карл Шварцшильд. Всерьез заговорили о подобных объектах в космосе не ранее 50-60 годов прошлого века. 

Сами по себе черные дыры невидимы: они настолько массивны, что поглощают любое электромагнитное излучение, в том числе свет.

Однако увидеть горизонт событий теоретически возможно, хотя, по данным астрономов, это чрезвычайно сложно из-за искривления пространства-времени у таких объектов. Кроме того, область Sgr A* в центре Галактики окутана густым пылегазовым облаком.

Заинтриговав анонсом, ученые пишут: "Из-за важности результатов открытия мы призываем организовать аналогичные брифинги в разных государствах-членах ESO и других организациях".

Ранее подобное объявления от ученого сообщества было сделано, когда было обнаружено подтверждение существования гравитационных волн.

Видео: stellar.bg, The University of Arizona

Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, астрономия, открытие, eso, черная дыра
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Астрономы анонсировали "потрясающее открытие": сообщат 10 апреля
Астрономы анонсировали "потрясающее открытие": сообщат 10 апреля
HBO показал новый тизер финального сезона "Игры престолов": видео
HBO показал новый тизер финального сезона "Игры престолов": видео
СБУ: Чиновник горсовета требовал взятку почти в 5 млн - видео
СБУ: Чиновник горсовета требовал взятку почти в 5 млн - видео
Мнение Быть или не быть в Украине медицинской конопле?
Известный спортивный бренд построит завод в Виннице
Экономика Известный спортивный бренд построит завод в Виннице
Зе экономика: как украинцы заплатят за выбор "кандидат Зеленский"
Мнение Зе экономика: как украинцы заплатят за выбор "кандидат Зеленский"
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Астрономы анонсировали "потрясающее открытие": сообщат 10 апреля
Астрономы анонсировали "потрясающее открытие": сообщат 10 апреля
HBO показал новый тизер финального сезона "Игры престолов": видео
HBO показал новый тизер финального сезона "Игры престолов": видео 02.04.19, 18:55
СБУ: Чиновник горсовета требовал взятку почти в 5 млн - видео
СБУ: Чиновник горсовета требовал взятку почти в 5 млн - видео 02.04.19, 16:24
Формула-1: Мик Шумахер начал первые тесты с Ferrari: видео
Формула-1: Мик Шумахер начал первые тесты с Ferrari: видео 02.04.19, 15:06
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 