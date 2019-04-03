Астрономы анонсировали "потрясающее открытие": сообщат 10 апреля

На следующей неделе международная группа ученых, которая изучает космос, обещает объявить о некоем "потрясающем результате" изучения черных дыр. 10 апреля в 15:00 в Брюсселе начнется посвященная этому пресс-конференция.

Европейская организация астрономических исследований в Южном полушарии не раскрывает подробностей, однако речь идет, вероятно, о первой в истории науки фотографии горизонта событий черной дыры.

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Наверняка знать до начала пресс-мероприятия, о чем рапортуют астрофизики, невозможно, однако в анонсе содержится большая подсказка: исследователи расскажут о "первом результате, полученном по проекту Event Horizon Telescope".

Работающие по проекту EHT специалисты создали глобальную наблюдательную сеть, состоящую из многих радиотелескопов в разных частях планеты, данные с которых совмещают затем с информацией от станций радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами, чтобы визуализировать чрезвычайно удаленные или скрытые в космосе объекты. Массивы цифровых данных настолько объемны, что их доставляют в центр на жестких носителях, после чего комбинируют в единое целое.

В течение многих лет ученые EHT изучают "сердце" нашего звездного скопления, пытаясь получить изображение локации Стрелец А* - это, как принято считать, сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Ее масса, по разным оценках, составляет от двух до пяти миллионов солнечных масс.

Черная дыра - область пространства-времени, чье гравитационное притяжение настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница такой области называется горизонтом событий, а ее размер - гравитационным радиусом.

Впервые о возможности существования такого явления сообщил в 1915 году на основе изучения уравнений Эйнштейна немецкий астроном Карл Шварцшильд. Всерьез заговорили о подобных объектах в космосе не ранее 50-60 годов прошлого века.

Сами по себе черные дыры невидимы: они настолько массивны, что поглощают любое электромагнитное излучение, в том числе свет.

Однако увидеть горизонт событий теоретически возможно, хотя, по данным астрономов, это чрезвычайно сложно из-за искривления пространства-времени у таких объектов. Кроме того, область Sgr A* в центре Галактики окутана густым пылегазовым облаком.

Заинтриговав анонсом, ученые пишут: "Из-за важности результатов открытия мы призываем организовать аналогичные брифинги в разных государствах-членах ESO и других организациях".

Ранее подобное объявления от ученого сообщества было сделано, когда было обнаружено подтверждение существования гравитационных волн.

Видео: stellar.bg, The University of Arizona



