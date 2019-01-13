Азовское море из-за морозов покрылось льдом: видео

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В куротной Кирилловке Запорожской области начало покрываться льдом Азовское море

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В Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.  Об этом сообщает местное издание Мелитополь, опубликовав соотвествующее видео.

"Замерзает Азовское море. На видео, снятом на побережье Кирилловки, видно, что вода уже наполовину состоит изо льда, поэтому волны едва колышатся", - отмечается в сообщении.

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В ближайшие дни ожидается потепление и усиление ветра, поэтому, вероятно, что прибрежная зона вскоре очистится от ледяной крошки.

15 ноября 2018 года под льдами километровой толщины на северо-западе почти безлюдного острова Гренландия международная команда исследователей обнаружила огромный ударный кратер

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Теги: азовское море, лед, морозы
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