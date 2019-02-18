Бюст Ленина сделали объектом Подводного парка под Днепром: видео

В Днепропетровской области группа дайверов опустила бюст Владимира Ленина на дно затопленного карьера в селе Новониколаевка, где находится Подводный парк – место тренировок любителей глубины. Об этом сообщает в Facebook инструктор по подводному плаванию Андрей Воробьев.

"Мы из него сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубине, пусть знает, что есть люди, которые способны расколдовать иных))" – написал Воробьев.

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Согласно информации на странице карьера в Facebook, его глубина достигает почти 50 метров.

Сейчас, кроме Ленина, на дне карьера можно увидеть Жигули, Запорожец, кабину КАМАЗа, прицеп-цистерну и мотоцикл.

В Черниговской области памятник Ленину продали за 220 тыс грн.