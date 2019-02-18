Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кроме Ленина в Подводном парке можно увидеть Жигули, Запорожец, кабину КАМАЗа, прицеп-цистерну и мотоцикл

Реклама
Реклама

В Днепропетровской области группа дайверов опустила бюст Владимира Ленина на дно затопленного карьера в селе Новониколаевка, где находится Подводный парк – место тренировок любителей глубины. Об этом сообщает в Facebook инструктор по подводному плаванию Андрей Воробьев.

"Мы из него сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубине, пусть знает, что есть люди, которые способны расколдовать иных))" – написал Воробьев.

Реклама

Согласно информации на странице карьера в Facebook, его глубина достигает почти 50 метров.

Сейчас, кроме Ленина, на дне карьера можно увидеть Жигули, Запорожец, кабину КАМАЗа, прицеп-цистерну и мотоцикл.

В Черниговской области памятник Ленину продали за 220 тыс грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дайвинг, памятник, парк, ленин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Бюст Ленина сделали объектом Подводного парка под Днепром: видео
Бюст Ленина сделали объектом Подводного парка под Днепром: видео
В Кропивницком на заседании ОГА чиновник включил порно – видео
В Кропивницком на заседании ОГА чиновник включил порно – видео
Поджог храмов УПЦ МП в Запорожье заказал антимайдановец: видео
Поджог храмов УПЦ МП в Запорожье заказал антимайдановец: видео
Авто Как электромобили снизят спрос на нефть. Исследование McKinsey
Большие схемы на маленьких ФОПиках
Мнение Большие схемы на маленьких ФОПиках
Энергоатом отказался от оборудования из России
ТЭК Энергоатом отказался от оборудования из России
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Бюст Ленина сделали объектом Подводного парка под Днепром: видео
Бюст Ленина сделали объектом Подводного парка под Днепром: видео
В Кропивницком на заседании ОГА чиновник включил порно – видео
В Кропивницком на заседании ОГА чиновник включил порно – видео 17:59
Поджог храмов УПЦ МП в Запорожье заказал антимайдановец: видео
Поджог храмов УПЦ МП в Запорожье заказал антимайдановец: видео 17:35
Связи с боевиками. На блокпосту задержан священник УПЦ МП: видео
Связи с боевиками. На блокпосту задержан священник УПЦ МП: видео 17:08
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 