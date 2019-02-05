Дайвер в одних плавках проплыл подо льдом озера: видео экстремала

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Несмотря на зиму и явный мороз, Петр Капоун плавал без термокостюма

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Чешский фридайвер Петр Капоун подо льдом проплыл в ледяной воде озера Милада в пригороде Усти-над-Лабем более десяти метров, выложив затем запись "нырка" в YouTube-канал Viralhog.

23 января любитель подводного плавания с задержкой дыхания нырнул в одну лунку, проплыл под прозрачным льдом более 10 м, и вынырнул в другой лунке.

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К руке экстремала был привязан страховочный фал.

Это не первый его подледный заплыв.

Фото: instagram.com/jan.kepic

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Теги: дайвинг, видео, дайвер, озеро, лед, прорубь
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