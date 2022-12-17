Избран представитель Украины на Евровидение-2023 – видео

Группа TVORCHI представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле. Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

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Таблица с финальными баллами от жюри и зрителей.

Впервые в истории конкурса выбрать кандидата можно было в несколько кликов в Дії.

Вадим Ребрина

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