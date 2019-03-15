"Железный человек" существует: появились яркие видео полетов

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В холодную погоду, говорит изобретатель Ричард Браунинг, можно летать дальше и выше

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Основатель британского стартапа Gravity Industries инженер Ричард Браунинг показал новые видео полетов в костюме, который напоминает "доспехи" героя комиксов и блокбастеров - "Железного человека" Тони Старка.

27-килограммовое устройство "Jet Suit" - это экзоскелет, на котором закреплены шесть реактивных двигателей, а топливный бак размещен на спине.

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Если ранее максимальная скорость неуклюжего полета не превышала 4-6 км/ч, то сейчас, утверждает разработчик, он способен разогнаться почти до 90 км/ч и потенциально подняться на высоту до 3650 м.

15 литров горючего хватает на несколько минут.

Компания Gravity Industries продает такой костюм за чуть менее чем $500 тысяч.

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Теги: технологии, железный человек, Gravity Industries
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