Картина из шоколада: украинец установил рекорд в Чехии - видео

В чешскую Книгу рекордов внесена запись об украинском психотерапевте и художнике Ростиславе Прокопюке, которое долгое время устраивает благотворительные акции и концерты в поддержку украинских военных. Об этом сообщает Радио Свобода.

С его картины "На волнах" чешские художники Наталья Схейбалова и Петр Филипец сделали шоколадную копию размером 49х34,5 см.

"Мы сегодня приехали с Пергржимова - города рекордов, чтобы записать в нашу национальную книги рекордов картину господина Прокопюка. В частности ее шоколадную копию. Мы следим за различными "шоколадными рекордами", например есть шоколадный поезд весом 350 кг, или самый большой в Чехии замок из шоколада - и я точно могу сказать, такого у нас еще не было", - сказал Мирослав Марек по организации Добрый день, фиксирующий чешские рекорды.

Картина была создана из 60-процентного бельгийского шоколада и натуральных красителей. Ее выставили ​​на аукцион за 8000 чешских крон (около 350 долларов).

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис поблагодарил за содействие в поддержке Украины и передал министру иностранных дел Чехии Томашу Петршичкови, который в январе 2019 года посещал Мариуполь, награду "Форум культур".

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