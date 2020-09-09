Кино. "Страх убивает разум": вышел первый трейлер фантастического фильма Дюна: видео

Вышел первый трейлер научно-фантастического фильма "Дюна" киностудии Warner Bros. Pictures, режиссера Дени Вильнева – экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта, написанного в 1965 году.
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В фильме рассказана история Пола Aтрида (Paul Atreides), который отправляется на песчаную планету Арракис, чтобы отстоять будущее своей семьи и своего народа. На этой планете идет борьба за ресурс, необходимый для космических перелетов – самое важное вещество во Вселенной.
Роль Пола Aтрида сыграл Тимоти Шаламе. В фильме также снимались Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендея.
Музыку для киноленты написал Ханс Циммер.
Премьера "Дюны" намечена на 17 декабря 2020 года.
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