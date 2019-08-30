Космонавт независимой Украины. Каденюку поставили памятник: видео

В селе Клишковцы на Буковине поставили памятник первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы в семье учителей. В 1995 году попал в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования.

С 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия". Во время полета выполнял биологические опыты, которые были связаны с растениями.

Каденюк - автор пяти научных трудов, в прошлом году издал книгу под названием "Миссия - Космос".

В 2011 году он был награжден орденом "За заслуги" III степени. Каденюк - летчик-испытатель, генерал-майор Военно-Воздушных Сил, Герой Украины.