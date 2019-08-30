Космонавт независимой Украины. Каденюку поставили памятник: видео

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Памятник Леониду Каденюку поставили в селе, где он родился

В селе Клишковцы на Буковине поставили памятник первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

  • Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы в семье учителей. В 1995 году попал в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.
  • Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования.
  • С 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия". Во время полета выполнял биологические опыты, которые были связаны с растениями.
  • Каденюк - автор пяти научных трудов, в прошлом году издал книгу под названием "Миссия - Космос". 
  • В 2011 году он был награжден орденом "За заслуги" III степени. Каденюк - летчик-испытатель, генерал-майор Военно-Воздушных Сил, Герой Украины.
  • 31 января Леонид Каденюк скоропостижно скончался в Киеве.
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Теги: Леонид Каденюк, памятник, космос
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