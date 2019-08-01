Нацгвардия приступила к патрулированию украинских улиц: видео

С 1 августа две тысячи вооруженных военнослужащих Национальной гвардии приступили к самостоятельному патрулированию улиц в составе 593 отдельных патрулей. Сообщает пресс-служба МВД.

Военнослужащие будут патрулировать 175 зон оперативного реагирования пять дней в неделю. Маршруты будут прокладывать с учетом криминогенной ситуации. Патрули НГУ будут привлекать к патрулированию районов с наиболее более напряженной обстановкой.

«Лето - период активных отпусков, характеризуется большим количеством людей, в частности детей, на улицах городов и сел. Это требует дополнительных сил правоохранителей, в частности с точки зрения превенции нарушений общественного порядка и преступлений», -объяснил необходимость привлечения военнослужащих к патрулированию первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

При исполнении служебных обязанностей они будут пользоваться такими же полномочиями, как и патрульные полицейские. Патрулировать улицы гвардейцы будут в экипировке, вооружившись спецсредствами и штатным оружием.

Поручение о задействовании сил и средств НГУ к самостоятельному патрулирование населенных пунктов страны в конце июля 2019 года подписал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Совместное совещание МВД и НГУ было проведено в Киеве 26 июля. Силовики определили порядок взаимодействия при патрулировании украинских городов.

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